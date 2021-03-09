Россия и Китай заключили соглашение о создании лунной станции

«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании международной лунной орбитальной станции Gateway. Позже Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Гендиректор «Роскосмоса» отмечал, что Россию интересует поверхность Луны, а США – лунная орбита. В сентябре 2018 г. глава «Роскосмоса» заявил о планах корпорации отказаться от участия в проекте: российской стороне не понравились условия сотрудничества.