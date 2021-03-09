Россия и Китай заключили соглашение о создании лунной станции
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной лунной научной станции (МНЛС), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Документ от имени российского и китайского правительств подписали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь. «Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», — пояснили в пресс-службе.
В рамках проекта Россия и Китай будут совместно разрабатывать Дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.
Ранее, в середине февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором поручил «Роскосмосу» подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Это предложение согласованно с МИДом, Минюстом России и другими органами исполнительной власти.
«Роскосмос» и NASA в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании международной лунной орбитальной станции Gateway. Позже Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Гендиректор «Роскосмоса» отмечал, что Россию интересует поверхность Луны, а США – лунная орбита. В сентябре 2018 г. глава «Роскосмоса» заявил о планах корпорации отказаться от участия в проекте: российской стороне не понравились условия сотрудничества.
Создание международной окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway) изначально планировалось в 2024–2026 гг. Предполагается, что на ней смогут работать до четырех человек в течение срока до 90 дней. NASA является ключевым участником проекта, оно обещает построить жилой и электродвигательный модули станции. Канада намерена разработать для проекта роботизированные системы, европейское ЕКА — международный жилой модуль и использовать для снабжения свой грузовой корабль.