Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции с КНР
Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную научную станцию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.
В разговоре с агентством Борисов подтвердил, что разработка установки уже началась.
Ранее Борисов сообщал, что Россия может сделать вклад в совместный с Китаем проект, разработав ядерный источник энергии для лунной базы.
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) в марте 2021 г. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.
Ранее «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших.
Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием. Администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.
МИД КНР также заявил, что США определяют космос как территорию сражения. Ведомство отметило, что они являются самой мощной движущей силой милитаризации космоса и превращения его «в театр военных действий», что является большой угрозой для космической безопасности.