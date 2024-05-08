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Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции с КНР

Ведомости

Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную научную станцию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

В разговоре с агентством Борисов подтвердил, что разработка установки уже началась.

Ранее Борисов сообщал, что Россия может сделать вклад в совместный с Китаем проект, разработав ядерный источник энергии для лунной базы.

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) в марте 2021 г. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.

Ранее «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших.

Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием. Администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.

МИД КНР также заявил, что США определяют космос как территорию сражения. Ведомство отметило, что они являются самой мощной движущей силой милитаризации космоса и превращения его «в театр военных действий», что является большой угрозой для космической безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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