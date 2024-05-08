Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции с КНР

Ранее «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших.