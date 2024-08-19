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Муниципалитет Амстердама запретил чиновникам использовать Telegram

Ведомости

Муниципалитет Амстердама запретил государственным служащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Об этом сообщает радиостанция BNR.

Запрет действует с апреля, но до сих пор о нем не сообщалось публично. По словам представителя члена муниципалитета Амстердама Александра Шольтеса, мессенджер якобы является убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев. Еще одной причиной для запрета назван риск шпионажа.

В марте 2023 г. Роскомнадзор запретил некоторым российским компаниям использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг.

В мессенджерах также запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные граждан Россиии. Запрет распространяется на государственные компании, компании с государственным участием выше 50% и финансовые организации.

В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что региональных чиновников стали переводить на АРМ ГС от VK. Использовать привычные приложения они смогут для личного общения. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и иные сервисы для рабочего общения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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