Муниципалитет Амстердама запретил чиновникам использовать Telegram

Запрет действует с апреля, но до сих пор о нем не сообщалось публично. По словам представителя члена муниципалитета Амстердама Александра Шольтеса, мессенджер якобы является убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев. Еще одной причиной для запрета назван риск шпионажа.