Муниципалитет Амстердама запретил чиновникам использовать Telegram
Муниципалитет Амстердама запретил государственным служащим использовать Telegram на служебных телефонах из-за риска шпионажа. Об этом сообщает радиостанция BNR.
Запрет действует с апреля, но до сих пор о нем не сообщалось публично. По словам представителя члена муниципалитета Амстердама Александра Шольтеса, мессенджер якобы является убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев. Еще одной причиной для запрета назван риск шпионажа.
В мессенджерах также запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные граждан Россиии. Запрет распространяется на государственные компании, компании с государственным участием выше 50% и финансовые организации.
В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что региональных чиновников стали переводить на АРМ ГС от VK. Использовать привычные приложения они смогут для личного общения. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и иные сервисы для рабочего общения.