Число подписчиков Telegram Premium достигло 10 млн
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о достижении отметки в 10 млн пользователей с платной подпиской Premium. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Telegram достиг 10 млн платных подписчиков. 10 млн человек теперь пользуются Telegram Premium», – говорится в сообщении.
Дуров представил новые возможности для пользователей и сообщил, что мессенджер «постепенно отказывается от нескольких устаревших» функций. В частности, была удалена функция «Люди рядом», которая появилась в 2019 г. По словам Дурова, функцией пользовались менее 0,1% пользователей Telegram и у нее были проблемы с ботами и мошенниками.
Вместо нее была запущена функция «Бизнес рядом». Пользователям будут представлены проверенные компании, а на площадке мессенджера можно будет ознакомиться с каталогами и провести оплату. Кроме того, разработчики отключили загрузку новых медиафайлов в блог-платформе Telegraph.
Он добавил, что «хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей».
«Вот почему в этом году мы намерены превратить модерацию в Telegram из сферы критики в сферу похвалы», – заключил он.
Telegram в марте представил функцию «Telegram для бизнеса» в рамках своей подписки Premium. Среди возможностей: приветственные сообщения для автоматической отправки новым клиентам, отправка пользователям статуса «Нет на месте», заготовка шаблонов сообщений и др.
Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 г. Подписка позволяет скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и др. Первый миллион подписчиков Premium был достигнут в декабре 2022 г.
6 сентября Telegram обновил политику модерации. Из-за перестановки ответов в разделе FAQ СМИ решили, что администрация мессенджера теперь якобы модерирует «незаконный контент» в приватных чатах по запросам пользователей. Позже в мессенджере уточнили, что информация о том, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы, была перенесена в ответ на вопрос о нарушении авторских прав.