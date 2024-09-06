Число подписчиков Telegram Premium достигло 10 млн

6 сентября Telegram обновил политику модерации. Из-за перестановки ответов в разделе FAQ СМИ решили, что администрация мессенджера теперь якобы модерирует «незаконный контент» в приватных чатах по запросам пользователей. Позже в мессенджере уточнили, что информация о том, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы, была перенесена в ответ на вопрос о нарушении авторских прав.