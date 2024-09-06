Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Число подписчиков Telegram Premium достигло 10 млн

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о достижении отметки в 10 млн пользователей с платной подпиской Premium. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Telegram достиг 10 млн платных подписчиков. 10 млн человек теперь пользуются Telegram Premium», – говорится в сообщении.

Дуров представил новые возможности для пользователей и сообщил, что мессенджер «постепенно отказывается от нескольких устаревших» функций. В частности, была удалена функция «Люди рядом», которая появилась в 2019 г. По словам Дурова, функцией пользовались менее 0,1% пользователей Telegram и у нее были проблемы с ботами и мошенниками.

Вместо нее была запущена функция «Бизнес рядом». Пользователям будут представлены проверенные компании, а на площадке мессенджера можно будет ознакомиться с каталогами и провести оплату. Кроме того, разработчики отключили загрузку новых медиафайлов в блог-платформе Telegraph. 

Он добавил, что «хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей». 

«Вот почему в этом году мы намерены превратить модерацию в Telegram из сферы критики в сферу похвалы», – заключил он.

Telegram в марте представил функцию «Telegram для бизнеса» в рамках своей подписки Premium. Среди возможностей: приветственные сообщения для автоматической отправки новым клиентам, отправка пользователям статуса «Нет на месте», заготовка шаблонов сообщений и др.

Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 г. Подписка позволяет скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и др. Первый миллион подписчиков Premium был достигнут в декабре 2022 г.

6 сентября Telegram обновил политику модерации. Из-за перестановки ответов в разделе FAQ СМИ решили, что администрация мессенджера теперь якобы модерирует «незаконный контент» в приватных чатах по запросам пользователей. Позже в мессенджере уточнили, что информация о том, что все чаты в Telegram являются приватными и администрация мессенджера не обрабатывает связанные с ними запросы, была перенесена в ответ на вопрос о нарушении авторских прав.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных