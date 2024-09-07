Депутат бундестага предложил заблокировать Telegram и X

Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что бразильская система правосудия «подала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска», который считает, что ему «все дозволено только потому, что он богат». 4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.