Депутат бундестага предложил заблокировать Telegram и X
Председатель комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер предложил блокировать социальные сети, не подчиняющиеся требованиям европейских властей. Речь идет, в частности, о мессенджере Telegram и соцсети X.
«Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы», – сказал он, его слова привела Funke (цитата по «РИА Новости»).
Хофрайтер также предложил создать «группу виртуальных агентов», которые пользовались бы Telegram для выявления преступников.
Сейчас основателей X и Telegram Илона Маска и Павла Дурова преследуют в двух странах – Бразилии и Франции. 30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. Решение вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи.
Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что бразильская система правосудия «подала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска», который считает, что ему «все дозволено только потому, что он богат». 4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.
В отношении основателя Telegram Дурова во Франции ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд постановил запретить Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Бизнесмен заявлял, что Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью.