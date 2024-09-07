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Депутат бундестага предложил заблокировать Telegram и X

Ведомости

Председатель комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер предложил блокировать социальные сети, не подчиняющиеся требованиям европейских властей. Речь идет, в частности, о мессенджере Telegram и соцсети X.

«Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы», – сказал он, его слова привела Funke (цитата по «РИА Новости»).

Хофрайтер также предложил создать «группу виртуальных агентов», которые пользовались бы Telegram для выявления преступников.

Сейчас основателей X и Telegram Илона Маска и Павла Дурова преследуют в двух странах – Бразилии и Франции. 30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в стране. Решение вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи.

Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что бразильская система правосудия «подала важный сигнал о том, что мир не обязан мириться с крайне правым подходом Маска», который считает, что ему «все дозволено только потому, что он богат». 4 сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии.

В отношении основателя Telegram Дурова во Франции ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. 

Парижский суд постановил запретить Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Бизнесмен заявлял, что Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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