Telegram откроет офис в Казахстане
В Казахстане откроется офис Telegram для взаимодействия представителя мессенджера с властями страны по удалению неправомерного контента. Об этом рассказал министр цифрового развития республики Жаслан Мадиев, передает «Sputnik Казахстан».
«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса – важный шаг для повышения контроля над контентом», – уточнил Мадиев.
Министр указал, что по законодательству Казахстана мессенджеры должны иметь представителя в республике. По его словам, страна активно сотрудничает с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов.
23 сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении пользовательского соглашения. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам». В пользовательском соглашении также добавлен запрет на «деятельность, которая признана незаконной в большинстве стран». В качестве такой деятельности указаны жестокое обращение с детьми, продажа или предложение незаконных товаров и услуг – наркотиков, огнестрельного оружия, поддельных документов и т. д.
Широко доступен Telegram стал в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле прошлого года Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив только VK и YouTube.