Telegram откроет офис в Казахстане

23 сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении пользовательского соглашения. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам». В пользовательском соглашении также добавлен запрет на «деятельность, которая признана незаконной в большинстве стран». В качестве такой деятельности указаны жестокое обращение с детьми, продажа или предложение незаконных товаров и услуг – наркотиков, огнестрельного оружия, поддельных документов и т. д.