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Захарова сообщила о DDoS-атаке на ресурсы МИД России

Ведомости

Ресурсы российского внешнеполитического ведомства подверглись DDoS-атаке, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС. Специалисты работают над восстановлением их работоспособности.

«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 мск. Не открывается сайт с мобильных устройств и так далее», – сказала она. Изначально брифинг был запланирован на 10:00 мск.

В начале октября DDоS-атаки на свои ресурсы зафиксировал Роскомнадзор. Тогда ведомство сообщило, что основные всплески трафика поступали из зарубежных сетей, при этом атаки не достигали своей цели.

22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs писал, что количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, при этом их интенсивность снизилась. В то же время DDoS-атаки стали продолжительнее – время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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