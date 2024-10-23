Захарова сообщила о DDoS-атаке на ресурсы МИД России

22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs писал, что количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, при этом их интенсивность снизилась. В то же время DDoS-атаки стали продолжительнее – время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут.