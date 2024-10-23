Захарова сообщила о DDoS-атаке на ресурсы МИД России
Ресурсы российского внешнеполитического ведомства подверглись DDoS-атаке, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС. Специалисты работают над восстановлением их работоспособности.
«В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 мск. Не открывается сайт с мобильных устройств и так далее», – сказала она. Изначально брифинг был запланирован на 10:00 мск.
В начале октября DDоS-атаки на свои ресурсы зафиксировал Роскомнадзор. Тогда ведомство сообщило, что основные всплески трафика поступали из зарубежных сетей, при этом атаки не достигали своей цели.
22 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений для кибербезопасности Qrator Labs писал, что количество DDoS-атак в III квартале 2024 г. в сравнении с прошлым годом выросло на 319%, при этом их интенсивность снизилась. В то же время DDoS-атаки стали продолжительнее – время инцидентов выросло в среднем с 20 до 33 минут.