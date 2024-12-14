В России разработали выявляющую Starlink систему «Калинка»

По его словам, до создания системы мониторинга вычисление безэкипажных катеров и беспилотников «Баба-яга», которые работают через Starlink, осуществлялось визуальным методом. С помощью пеленгатора «Калинка» военные смогут на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер и уничтожить его. Сейчас налажено мелкосерийное производство таких систем, их испытывают в боевых условиях.