В России разработали выявляющую Starlink систему «Калинка»
В России разработана система мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
По его словам, до создания системы мониторинга вычисление безэкипажных катеров и беспилотников «Баба-яга», которые работают через Starlink, осуществлялось визуальным методом. С помощью пеленгатора «Калинка» военные смогут на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер и уничтожить его. Сейчас налажено мелкосерийное производство таких систем, их испытывают в боевых условиях.
Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к основателю компании – производителя спутников SpaceX Илону Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.
17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.