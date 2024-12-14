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В России разработали выявляющую Starlink систему «Калинка»

Ведомости

В России разработана система мониторинга «Калинка», которая позволяет выявлять сигналы спутниковых систем связи, включая Starlink. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

По его словам, до создания системы мониторинга вычисление безэкипажных катеров и беспилотников «Баба-яга», которые работают через Starlink, осуществлялось визуальным методом. С помощью пеленгатора «Калинка» военные смогут на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер и уничтожить его. Сейчас налажено мелкосерийное производство таких систем, их испытывают в боевых условиях.

Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к основателю компании – производителя спутников SpaceX Илону Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.

17 сентября «Известия» писали со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», что проект по созданию в России аналога Starlink может стоить 445 млрд руб. В 2025-2030 гг. Россия планирует создать группировку низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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