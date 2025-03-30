В работе нескольких российских сервисов произошел сбой

26 марта россияне сообщали о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП). Чаще всего пользователи направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их число превысило 7000. Кроме того, жалобы поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка и др.