В работе нескольких российских сервисов произошел сбой
В работе некоторых российских интернет-сервисов зафиксированы сбои, следует из данных сервиса Downdetector.
По состоянию на 14:05 мск проблемы с доступом наблюдаются у сервисов доставки еды «Купер», «Яндекс.Еда» и «Додо Пицца», поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс.Музыка», сервиса по поиску недвижимости «Циан», интернет-аптеке «Аптека.Ру» и др. Большинство жалоб за сутки приходится на работу «Яндекс.Музыки». О сбое в сервисе за сутки заявили 8595 пользователей.
26 марта россияне сообщали о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП). Чаще всего пользователи направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их число превысило 7000. Кроме того, жалобы поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка и др.
В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору, заявили «Ведомостям», что проблемы в работе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).