РКН: проблема с работой СБП связана со сбоем в инфраструктуре НСПК
Проблемы в работе Системы быстрых платежей (СБП), которые фиксировались с 10:00 мск 26 марта, были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщили «Ведомостям» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору (РКН).
В РКН также сообщили, что сервис восстановил работоспособность к 11:30 мск.
26 марта, согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего россияне направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Жалобы также поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др.