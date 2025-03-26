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РКН: проблема с работой СБП связана со сбоем в инфраструктуре НСПК

Ведомости

Проблемы в работе Системы быстрых платежей (СБП), которые фиксировались с 10:00 мск 26 марта, были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщили «Ведомостям» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору (РКН).

В РКН также сообщили, что сервис восстановил работоспособность к 11:30 мск.

26 марта, согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего россияне направляли жалобы в связи со сбоем работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Жалобы также поступали в связи с неполадками в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», «Альфа банка», ВТБ, «Тинькофф» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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