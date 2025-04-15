The Verge: OpenAI создает аналог X

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала в феврале, что консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Газета отмечала, что предложение усложняет стратегические планы Альтмана по развитию OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру ИИ через проект Stargate. 15 февраля стало известно, что совет директоров OpenAI отказал Маску в приобретении компании.