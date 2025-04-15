The Verge: OpenAI создает аналог X
Компания OpenAI разрабатывает социальную сеть по аналогу с X. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.
Проект находится на ранних стадиях разработки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман просил сторонних лиц дать отзывы о проекте, сообщают собеседники издания.
«Неясно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT», – говорится в материале.
Предполагаемое создание альтернативы X может обострить конфликт между Альтманом и владельцем платформы Илоном Маском. В прошлом году Маск обвинил OpenAI в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. В OpenAI считают, что Маск пытался замедлить работу конкурента.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала в феврале, что консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Газета отмечала, что предложение усложняет стратегические планы Альтмана по развитию OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру ИИ через проект Stargate. 15 февраля стало известно, что совет директоров OpenAI отказал Маску в приобретении компании.
10 апреля компания подала иск против Маска, обвинив его в систематическом давлении. Обе стороны намерены начать судебное разбирательство с участием присяжных весной 2026 г.