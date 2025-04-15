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The Verge: OpenAI создает аналог X

Ведомости

Компания OpenAI разрабатывает социальную сеть по аналогу с X. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.

Проект находится на ранних стадиях разработки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман просил сторонних лиц дать отзывы о проекте, сообщают собеседники издания.

«Неясно, планирует ли OpenAI выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT», – говорится в материале.

Предполагаемое создание альтернативы X может обострить конфликт между Альтманом и владельцем платформы Илоном Маском. В прошлом году Маск обвинил OpenAI в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. В OpenAI считают, что Маск пытался замедлить работу конкурента.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала в феврале, что консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Газета отмечала, что предложение усложняет стратегические планы Альтмана по развитию OpenAI, включая преобразование ее в коммерческую структуру и инвестиции в инфраструктуру ИИ через проект Stargate. 15 февраля стало известно, что совет директоров OpenAI отказал Маску в приобретении компании.

10 апреля компания подала иск против Маска, обвинив его в систематическом давлении. Обе стороны намерены начать судебное разбирательство с участием присяжных весной 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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