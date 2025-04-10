OpenAI подала встречный иск против Илона Маска

В 2024 г. Маск обвинил OpenAI в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. Он утверждал, что создатель компании Сэм Альтман и совладелец Грег Брокман «заставили Маска стать соучредителем фиктивного некоммерческого предприятия», после этого они переключились на коммерческую составляющую, углубив отношения OpenAI с Microsoft. Компания опровергла обвинения, заявив, что Маск пытался замедлить работу конкурента.