OpenAI подала встречный иск против Илона Маска
OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом давлении. Компания обратилась в федеральный суд с просьбой запретить Маску предпринимать дальнейшие незаконные и неправомерные действия в отношении организации, сообщает агентство Reuters.
«Непрекращающиеся действия Илона против нас – это просто недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями в области ИИ в своих личных интересах», – сообщила компания в социальной сети X.
Обе стороны намерены начать судебное разбирательство с участием присяжных весной следующего года.
В 2024 г. Маск обвинил OpenAI в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. Он утверждал, что создатель компании Сэм Альтман и совладелец Грег Брокман «заставили Маска стать соучредителем фиктивного некоммерческого предприятия», после этого они переключились на коммерческую составляющую, углубив отношения OpenAI с Microsoft. Компания опровергла обвинения, заявив, что Маск пытался замедлить работу конкурента.