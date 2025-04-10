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OpenAI подала встречный иск против Илона Маска

Ведомости

OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом давлении. Компания обратилась в федеральный суд с просьбой запретить Маску предпринимать дальнейшие незаконные и неправомерные действия в отношении организации, сообщает агентство Reuters.

«Непрекращающиеся действия Илона против нас – это просто недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями в области ИИ в своих личных интересах», – сообщила компания в социальной сети X.

Обе стороны намерены начать судебное разбирательство с участием присяжных весной следующего года.

В 2024 г. Маск обвинил OpenAI в подрыве ее миссии, согласно которой искусственный интеллект (ИИ) должен приносить пользу человечеству. Он утверждал, что создатель компании Сэм Альтман и совладелец Грег Брокман «заставили Маска стать соучредителем фиктивного некоммерческого предприятия», после этого они переключились на коммерческую составляющую, углубив отношения OpenAI с Microsoft. Компания опровергла обвинения, заявив, что Маск пытался замедлить работу конкурента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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