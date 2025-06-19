Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»

«В случае с Telegram, поскольку пока “приземления” (закон об обязательном открытии IT-гигантами своих представительств в РФ. – “Ведомости”) даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», – сказал депутат.