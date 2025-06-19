Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»
Мессенджер Telegram является «сущностью, которая беспокоит государство». Об этом заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин на сессии ПМЭФа.
Депутат считает, что, хотя Telegram декларирует «определенную нейтральность в медиасекторе», такая нейтральность «дает определенное пространство для фейковых манипуляций».
«В случае с Telegram, поскольку пока “приземления” (закон об обязательном открытии IT-гигантами своих представительств в РФ. – “Ведомости”) даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», – сказал депутат.
5 июня Горелкин заявил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».
4 июня министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным представил госмессенджер Max. Тогда глава государства поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.