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Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»

Ведомости

Мессенджер Telegram является «сущностью, которая беспокоит государство». Об этом заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин на сессии ПМЭФа.

Депутат считает, что, хотя Telegram декларирует «определенную нейтральность в медиасекторе», такая нейтральность «дает определенное пространство для фейковых манипуляций».

«В случае с Telegram, поскольку пока “приземления” (закон об обязательном открытии IT-гигантами своих представительств в РФ. – “Ведомости”) даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», – сказал депутат.

5 июня Горелкин заявил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».

В Кремле также заявляли, что в России не планируется введение ограничений на работу Telegram.

4 июня министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным представил госмессенджер Max. Тогда глава государства поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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