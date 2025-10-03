Минцифры обсуждает использование частот LTE для 5G на принципе технейтральности

По его словам, скорее всего, технологическая нейтральность LTE будет доступна операторам, которые победят на аукционе на 5G. В России до конца 2025 г. должен пройти аукцион по распределению частот для 5G в диапазоне 4800-4990 МГц, его разделят на два лота. Замминистра выразил мнение, что победа операторов в аукционе позволит им нарастить объем имеющихся радиочастот.