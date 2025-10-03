Минцифры обсуждает использование частот LTE для 5G на принципе технейтральности
Минцифры обсуждает возможность использования частот LTE для сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на принципе технологической нейтральности. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко на конференции «Телеком: Перезагрузка».
«Мы слышим рынок относительно возможности технейтральности частот LTE, мы над этим впрямую думаем. Как я сказал, некоторые изменения в аукционах могут появиться. И, возможно, это будет технейтральность LTE, если нам удастся получить все согласования необходимые», – подчеркнул Угнивенко (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, скорее всего, технологическая нейтральность LTE будет доступна операторам, которые победят на аукционе на 5G. В России до конца 2025 г. должен пройти аукцион по распределению частот для 5G в диапазоне 4800-4990 МГц, его разделят на два лота. Замминистра выразил мнение, что победа операторов в аукционе позволит им нарастить объем имеющихся радиочастот.
Говоря о возможности высвобождения «золотого диапазона», Угнивенко указал, что Минцифры работает в этом направлении, однако это «абсолютно точно вопрос не быстрый».
9 апреля министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры возобновило диалог по передаче «золотого диапазона» частот 3400–3800 МГц от силовых структур операторам связи. Этот диапазон во всем мире считается приоритетным для развертывания сетей 5G.
В мае 2024 г. Угнивенко объявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи 5G появятся в России до 2030 г. в каждом субъекте страны. Их появление предусматривается проектом национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В том же месяце Россия впервые запустила три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.