Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года

Сейчас в частотном диапазоне 694–790 МГц работают телевещательные компании. О том, что эти частоты должны быть переданы операторам связи под развертывание сетей 5G, говорилось в плане работы Минцифры на 2025 г., опубликованном в январе. В соответствии с планом министерство вместе с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС), «НИЦ Телеком», Национальной радиоассоциацией и участниками рынка до 1 апреля 2025 г. должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу радиочастот 470–694 МГц.