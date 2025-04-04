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Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года

Сейчас этот диапазон занят телевещателями, и они не готовы отдавать частоты меньше чем за 150 млрд рублей
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовые операторы смогут развернуть широкополосный доступ к сетям 5G на низких частотах 694–790 МГц лишь через 4–5 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор «НИЦ Телеком» (бывший НИИ «Радио», занимается стандартизацией связи на федеральном уровне) Олег Иванов.

Сейчас в частотном диапазоне 694–790 МГц работают телевещательные компании. О том, что эти частоты должны быть переданы операторам связи под развертывание сетей 5G, говорилось в плане работы Минцифры на 2025 г., опубликованном в январе. В соответствии с планом министерство вместе с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС), «НИЦ Телеком», Национальной радиоассоциацией и участниками рынка до 1 апреля 2025 г. должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу радиочастот 470–694 МГц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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