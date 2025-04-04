Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 года

Операторы связи получат низкие частоты для стандарта 5G не раньше 2029 годаСейчас этот диапазон занят телевещателями, и они не готовы отдавать частоты меньше чем за 150 млрд рублей
Сотовые операторы смогут развернуть широкополосный доступ к сетям 5G на низких частотах 694–790 МГц лишь через 4–5 лет. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор «НИЦ Телеком» (бывший НИИ «Радио», занимается стандартизацией связи на федеральном уровне) Олег Иванов.
Сейчас в частотном диапазоне 694–790 МГц работают телевещательные компании. О том, что эти частоты должны быть переданы операторам связи под развертывание сетей 5G, говорилось в плане работы Минцифры на 2025 г., опубликованном в январе. В соответствии с планом министерство вместе с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС), «НИЦ Телеком», Национальной радиоассоциацией и участниками рынка до 1 апреля 2025 г. должны были проработать вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу радиочастот 470–694 МГц.