В Госдуме заявили о снижении случаев мошенничества после мер против Telegram
Решение Роскомнадзора о блокировке голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta –
«Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», – сказал депутат.
По его словам, в российском мессенджере Max, в отличие от иностранных приложений, «абсолютно по-другому реализована структура безопасности». На платформе работает специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей. По данным Боярского, было заблокировано уже «огромное количество» подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия.
В августе по всей стране ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. В РКН тогда отмечали, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности. 22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.
В ноябре стало известно, что мессенджер Max расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.