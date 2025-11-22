Газета
В Госдуме заявили о снижении случаев мошенничества после мер против Telegram

Ведомости

Решение Роскомнадзора о блокировке голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) полностью себя оправдало, количество мошеннических действий с использованием платформ снизилось, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», – сказал депутат. 

По его словам, в российском мессенджере Max, в отличие от иностранных приложений, «абсолютно по-другому реализована структура безопасности». На платформе работает специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей. По данным Боярского, было заблокировано уже «огромное количество» подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия.

Почти 40% россиян скорее не поддерживают блокировку иностранных мессенджеров

Общество

В августе по всей стране ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. В РКН тогда отмечали, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности. 22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.

В ноябре стало известно, что мессенджер Max расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.

