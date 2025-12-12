Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году

По оценке службы, роботизированные системы в ближайшие 10 лет проникнут практически во все сферы жизни – от доставки и сервиса до ухода за людьми. Машины станут «неотъемлемой частью повседневности» и в ряде случаев будут вытеснять людей с привычных рабочих мест. Это, считают аналитики, может спровоцировать социальное недовольство.