Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Европа может столкнуться с конфликтами между людьми и роботами уже к 2035 г. Такой вывод содержится в новом аналитическом отчете Европола, выдержки из которого публикует The Daily Telegraph.
По оценке службы, роботизированные системы в ближайшие 10 лет проникнут практически во все сферы жизни – от доставки и сервиса до ухода за людьми. Машины станут «неотъемлемой частью повседневности» и в ряде случаев будут вытеснять людей с привычных рабочих мест. Это, считают аналитики, может спровоцировать социальное недовольство.
В отчете указано, что жители «неблагополучных районов» способны реагировать на такие изменения агрессивно – вплоть до нападений на роботов на улицах. Любые сбои в работе машин, например ошибка больничного робота при выдаче лекарств, могут перерастать в масштабные общественные скандалы и подпитывать популистские лозунги «ставить людей на первое место».
Европол также предупреждает о рисках киберпреступности: в перспективе злоумышленники могут взламывать роботов-помощников, работающих с детьми, пожилыми и уязвимыми группами, чтобы собирать данные или причинять вред.
«В будущем преступники и террористы могут использовать эмпатические способности социальных роботов для различных злонамеренных действий», – говорится в отчете.
7 декабря сообщалось о случае, когда человекоподобный робот выстрелил в блогера пластиковыми пулями после ряда манипулятивных команд. Эксперимент показал, что базовые протоколы безопасности ИИ можно обойти, что вновь вызвало дискуссию о рисках автономных систем.