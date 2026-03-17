Пользователи пожаловались на сбой в работе «Вконтакте»
Пользователи социальной сети «Вконтакте» начали жаловаться на неполадки в работе соцсети. По данным сервиса «Сбой.РФ» на 19:35 мск, было зафиксировано уже 262 обращения за день.
Платформа Detector404 отмечает, что в 18:05 наблюдалось пиковое количество жалоб пользователей (159 шт.). Обращения в основном связаны с невозможностью отправить сообщение, а также загрузить фото и другие файлы. Больше всего обращений (6%) поступило из Карелии.
16 марта произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщили, что не работает ни одна версия – web, desktop, mobile. Больше половины жалоб были получены из Москвы и Московской области.