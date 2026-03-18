В ИРИ начали отбор финалистов на премию интернет-контента
Институт развития интернета (ИРИ) начала отбор финалистов на премию интернет-контента – церемония пройдет 28 мая. Об этом «Ведомостям» сообщили в организации.
Премия ИРИ представит 15 основных номинаций: короткометражное кино, игровые сериалы и документальные проекты, подкасты и музыкальные треки. Появятся и новые категории: «Канал в мессенджере» и «Промокампания в интернете».
Церемония состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Премия была учреждена ИРИ в 2021 г. для «популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов» и с того момента проводится ежегодно. В прошлом году назвали победителей в 22 номинациях, включая 15 основных и семь специальных.
Среди победителей прошлого года были игровой сериал более 30 минут «ГДР», Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», игровой сериал до 30 минут «Любопытная Варвара», документальный сериал «Нефть», подкаст «История России», музыкальный трек «Воля» певицы Miravi и др.