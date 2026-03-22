Маск: через три года размещать мощности для ИИ в космосе станет выгоднее
Через три года размещение вычислительных мощностей для ИИ в космосе станет экономически целесообразнее, чем на Земле. Такое заявление сделал предприниматель Илон Маск на презентации проекта по производству микрочипов Terafab. Трансляция выступления Маска велась на странице Tesla в X.
По заявлению Маска в X, космические солнечные батареи уже сейчас дешевле наземных, поскольку не требуют тяжелых стекол и рам для защиты от экстремальных погодных условий. Как только стоимость вывода грузов на орбиту снизится до приемлемого уровня, космическая ИИ-инфраструктура станет очевидным решением.
Маск подчеркнул, что эффект масштаба в космосе работает в пользу развития: чем дальше продвигается человечество в освоении орбиты, тем проще и дешевле становится наращивание мощностей. На Земле же, по его мнению, ситуация складывается противоположным образом. Попытки разместить все больше энергетических и вычислительных объектов сталкиваются с нехваткой удобных площадей, а строительство новых мощностей вызывает неизбежное сопротивление со стороны местных сообществ.
«Никому не хочется, чтобы что-то подобное было у них на заднем дворе», – отметил предприниматель, пояснив, что увеличение энергетической инфраструктуры на планете со временем становится все более сложным и дорогостоящим процессом. В космосе же, напротив, с каждым шагом сложность снижается, а экономическая эффективность растет.
Как отметил Маск, цель проекта Terafab – достичь одного триллиона ватт вычислительной мощности в год. Как заявил предприниматель, основная часть этих мощностей будет выведена в космос, поскольку наземная энергетическая инфраструктура США не способна обеспечить такой объем. В настоящее время вся страна вырабатывает всего 0,5 ТВт электроэнергии, что в два раза меньше планируемых показателей.
Bloomberg сообщал, что проект Terafab по производству полупроводников в Остине (штат Техас) станет совместным предприятием Tesla и SpaceX.