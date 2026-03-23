Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Профсоюз работников платформенной экономики призвал расширить «белые списки»

На фоне сбоев в работе мобильного интернета в центре Москвы Межрегиональный профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» призвал Минцифры расширить «белые списки». По мнению его представителей, важно обеспечить доступ не только к агрегаторам такси, маркетплейсам или банковским приложениям, но и к платформам доставки и найма. Об этом говорится в обращении профсоюза, которое есть у «Ведомостей». 

«Новый труд» также предложил обеспечить шаговую доступность бесплатного Wi-Fi в местах массового скопления людей, включая остановки общественного транспорта. Еще одно предложение касается подключения к сети крупных пунктов выдачи заказов, чтобы люди могли получать свои товары без привязки к качеству сотовой связи. 

Из-за ограничений мобильного интернета в центре Москвы трафик WiFi кратно вырос

Технологии / Телекоммуникации

16 марта «Ведомости» со ссылкой на данные DownDetector сообщили, что с начала марта (с 1 по 12 число) в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета. В лидерах по общему количеству жалоб оказались Москва (26 400 жалоб), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500).

С 18 марта жители Москвы начали получать смс-сообщения о возможных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В рассылке говорится, что в отдельных районах могут вводиться временные ограничения связи. При этом пользователей заверяют, что ключевые сервисы продолжат работать.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 20 марта пояснял, что ограничения интернета в России связаны с обеспечением безопасности, их вводят при необходимости.

Читайте также:Где в России сбоит связь
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте