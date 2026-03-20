Глава СПЧ объяснил, зачем в России ограничивают интернет
Ограничения интернета в России связаны с обеспечением безопасности, их вводят при необходимости, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Все беспилотники, летевшие на Москву, были сбиты. И если при этом нужны какие-то ограничения интернета, то безусловно надо их вводить», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
16 марта «Ведомости» со ссылкой на данные DownDetector сообщили, что с начала марта (с 1 по 12 число) в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета. В лидерах по общему количеству жалоб оказались: Москва (26 400 жалоб), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500).
С 18 марта жители Москвы начали получать смс-сообщения о возможных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. В рассылке говорится, что в отдельных районах могут вводиться временные ограничения связи. При этом пользователей заверяют, что ключевые сервисы продолжат работать.