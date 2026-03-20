Глава СПЧ объяснил, зачем в России ограничивают интернет

16 марта «Ведомости» со ссылкой на данные DownDetector сообщили, что с начала марта (с 1 по 12 число) в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета. В лидерах по общему количеству жалоб оказались: Москва (26 400 жалоб), Московская область (14 500) и Санкт-Петербург (14 500).