Пользователи Т-банка вернули 672 млн рублей подозрительных переводов

В конце февраля руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов отмечал, что банкам также необходим упрощенный и легальный механизм возврата пострадавшим денежных средств со счетов дропперов, дистанционный доступ к которым ограничен из-за подозрений в мошенничестве. По оценке банка, речь может идти о миллиардах рублей, которые ждут либо суда, либо когда их обналичат сами мошенники через кассы банков.