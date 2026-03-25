Пользователи Т-банка вернули 672 млн рублей подозрительных переводов
С помощью функции самостоятельного возврата денежных переводов в Т-банке пользователи с декабря 2025 г. уже вернули 183 000 транзакций на сумму 672 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.
В феврале 2026 г. клиенты также смогли вернуть 60 500 переводов на сумму 229 млн руб. В Т-банке подчеркнули, что сервис минимизирует риски вовлечения пользователей в схемы мошенников. Некоторые аферисты проводят так называемые «случайные» переводы, чтобы затем вынудить жертву перевести деньги на подконтрольные им счета.
«В течение 30 дней с момента зачисления перевод можно вернуть на исходные реквизиты – достаточно открыть операцию в истории и нажать кнопку «вернуть». Спустя месяц возврат перевода отправителю возможен через поддержку», – объяснил руководитель отдела претензий и возвратов банка Алексей Дианов.
В конце февраля руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов отмечал, что банкам также необходим упрощенный и легальный механизм возврата пострадавшим денежных средств со счетов дропперов, дистанционный доступ к которым ограничен из-за подозрений в мошенничестве. По оценке банка, речь может идти о миллиардах рублей, которые ждут либо суда, либо когда их обналичат сами мошенники через кассы банков.