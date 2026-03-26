Оператором спутниковой системы связи «Экспресс-РВ» выступит «Гонец»
Спутниковая система «Гонец» назначена оператором спутниковой системы связи «Экспресс-РВ». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
Оператор займется радиочастотным обеспечением системы, созданием абонентского оборудования и цифровых сервисов и их продвижением на внутреннем и международном рынках.
Спутниковая система имеет опыт по эксплуатации низкоорбитальной системы связи «Гонец» и системы спутниковой ретрансляции «Луч», а также наличие необходимых частотных разрешений, отметили в организации.
Как отметил гендиректор АО Андрей Манойло, орбитальная группировка системы «Экспресс-РВ» будет состоять из четырех космических аппаратов на высокоэллиптической орбите, что обеспечит беспрерывное связное покрытие всей территории страны.
«Особенный акцент делается на обслуживание Арктического региона, где наша страна высокими темпами наращивает экономическую деятельность и объемы перевозок. Это требует развития космической связной инфраструктуры, так как в условиях Арктики, в особенности ее водных акваторий, наземные сети не всегда могут предоставить покрытие», – добавил он.
В системе «Экспресс-РВ» будет всего четыре спутника. Первые два из четырех аппаратов «Роскосмос» планировал запустить в конце 2026 г.
24 марта на орбиту выпустили 16 интернет-спутников группировки «Рассвет» от российской компании «Бюро 1440». Спутники были разработаны на базе собственной платформы компании. Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.