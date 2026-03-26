Sony повысит цены на PlayStation 5 второй раз за год
Компания Sony второй раз менее чем за год повышает цены на игровые консоли PlayStation 5, ссылаясь на давление в глобальной экономике. Об этом сообщает CNBC.
С 2 апреля стоимость PS5 в США вырастет на $100: версия с дисководом подорожает до $649,99, цифровая – до $599,99. Самая мощная модель PS5 Pro прибавит $150 и будет стоить $899,99.
Компания обосновывает увеличение цен тем, что повысилась стоимость ключевых элементов, в частности памяти. Это произошло из-за возросшего спроса со стороны дата-центров, которые используют память для нужд искусственного интеллекта (ИИ), и ограниченного предложения на рынке. Дополнительное давление на стоимость комплектующих, по оценкам аналитиков, может оказать и ситуация на Ближнем Востоке, способная спровоцировать новую волну инфляции.
По словам директора Ampere Analysis Пирса Хардинга-Роллса, не исключено, что Microsoft и Nintendo также могут повысить цены в ближайшее время.
В Sony ранее заявляли, что намерены компенсировать рост затрат на компоненты за счет увеличения доходов от программного обеспечения и сетевых сервисов.