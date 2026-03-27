В «Яндекс.Карты» встроили советы от ИИ

В ноябре 2025 г. «Яндекс.Карты» запустили обновление голосовых подсказок, которые стали полностью работать на технологии ИИ. Голосовые подсказки на основе искусственного интеллекта детализируют направление движения. Система уточняет, куда именно повернуть, что помогает увереннее ориентироваться на незнакомых маршрутах. Для ее обучения было организовано более 15 000 тестовых заездов, чтобы определять наиболее полезные подсказки и оптимальный момент для их подачи.