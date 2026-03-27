Технологии

В «Яндекс.Карты» встроили советы от ИИ

В чате искусственного интеллекта (ИИ) «Яндекс.Карт» стало возможно подбирать места по наличию позиции меню или услуги.

При запросе с просьбой посоветовать ресторан с конкретной позицией в меню нейросеть изучит описание места, отзывы пользователей, меню и фотографии в карточке организации. После анализа всех источников чат объяснит свой выбор, покажет цену на позицию и оценку. В результате пользователь увидит карту, на которой будут отмечены только подходящие точки.

Технология также доступна для поиска салонов и медицинских клиник по необходимым косметическим процедурам и услугам.

В ноябре 2025 г. «Яндекс.Карты» запустили обновление голосовых подсказок, которые стали полностью работать на технологии ИИ. Голосовые подсказки на основе искусственного интеллекта детализируют направление движения. Система уточняет, куда именно повернуть, что помогает увереннее ориентироваться на незнакомых маршрутах. Для ее обучения было организовано более 15 000 тестовых заездов, чтобы определять наиболее полезные подсказки и оптимальный момент для их подачи.

