Минстрой запустил в Max сервисы оперативной помощи жильцам
Минстрой РФ запустил в мессенджере Мах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов, сообщил представитель компании.
В домовых чатах появился цифровой помощник, который напомнит, когда пора вносить показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, с 1 апреля при помощи чат-бота также можно будет отправить запрос в управляющую компанию.
Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо открыть список участников домового чата и найти среди них чат-бот. У жителей большинства регионов это «Госуслуги Дом», а у москвичей – «Электронный дом». Вступить в сам домовой чат можно по QR-коду, размещенному на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение «Госуслуги Дом».
В мессенджере Мах уже создано 539 000 домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России.
16 декабря 2025 г. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов в чатах в мессенджере Max.