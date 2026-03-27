Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минстрой запустил в Max сервисы оперативной помощи жильцам

Ведомости

Минстрой РФ запустил в мессенджере Мах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов, сообщил представитель компании.

В домовых чатах появился цифровой помощник, который напомнит, когда пора вносить показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, с 1 апреля при помощи чат-бота также можно будет отправить запрос в управляющую компанию.

Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо открыть список участников домового чата и найти среди них чат-бот. У жителей большинства регионов это «Госуслуги Дом», а у москвичей – «Электронный дом». Вступить в сам домовой чат можно по QR-коду, размещенному на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение «Госуслуги Дом».

В мессенджере Мах уже создано 539 000 домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России.

16 декабря 2025 г. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по вывозу мусора взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов в чатах в мессенджере Max.

