Главная / Технологии /

Миссия NASA прошла половину пути к Луне

Миссия «Артемида-2» находится примерно на полпути к Луне, сообщает NASA в соцсети X.

Как отмечается в сообщении, когда астронавты прибудут на место, они совершат облет спутника Земли и проведут научные наблюдения за лунной поверхностью. Как показывает онлайн-трекер NASA, корабль «Орион» уже удалился от Земли на расстояние более 230 км, до Луны осталось 206 км.

2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II, цель которой – облет Луны. В состав экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 г. Продолжительность полета составит 10 дней.

