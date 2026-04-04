Миссия NASA прошла половину пути к Луне
Миссия «Артемида-2» находится примерно на полпути к Луне, сообщает NASA в соцсети X.
Как отмечается в сообщении, когда астронавты прибудут на место, они совершат облет спутника Земли и проведут научные наблюдения за лунной поверхностью. Как показывает онлайн-трекер NASA, корабль «Орион» уже удалился от Земли на расстояние более 230 км, до Луны осталось 206 км.
2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II, цель которой – облет Луны. В состав экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 г. Продолжительность полета составит 10 дней.