Технологии

Путин поручил сформировать национальный план внедрения ИИ

К 2030 году технологии нужно применять во всех сферах, подчеркнул президент
Ведомости

Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами сформировать национальный план внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил на совещании по вопросам развития технологий и ИИ.

Путин подчеркнул, что к 2030 г. технологии, подобные ИИ, должны использоваться во всех областях, в том числе в производстве, логистике, энергетике, управлении и образовании.

Он также призвал не ставить лишних барьеров на пути развития и внедрения технологий, чтобы не отстать от других стран в экономическом, технологическом и социальном развитии. Регулирование ИИ должно «служить стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения», отметил президент РФ.

Глава государства поручил обеспечить создание и развитие российских моделей ИИ, которые были бы конкурентноспособны на мировом рынке, но обладали «максимальным уровнем суверенности».

18 марта Минцифры представило проект федерального закона, согласно которому в стране будет осуществляться государственное регулирование разработки, применения и внедрения технологий ИИ. Действие закона будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере, среди которых разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте