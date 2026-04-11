В «ИКС холдинге» допустили снижение стоимости запуска спутников вдвое за 5 лет
Стоимость вывода спутников на орбиту в России в ближайшие 5–6 лет может сократиться вдвое. Такое мнение высказал генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков.
«Снижение на 50% является целевым, и мы рассчитываем, что в перспективе ближайших 5–6 лет оно будет достигнуто», – заявил Шелобков журналистам (цитата по Interfax).
Шелобков отметил, что текущая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту в России составляет от 450 000 руб. за килограмм и остается конкурентоспособной, тогда как в других странах цена достигает $8000–10 000 (622 000–770 000 руб. – Ред.).
По его словам, целевым ориентиром на нынешнем этапе является уровень до $1500 за килограмм. Это приведет к совершенно другому уровню развития космической экономики, отметил Шелобков.
24 марта в компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») сообщили о выводе на орбиту первой партии из 16 спутников, которые составят низкоорбитальную группировку для создания сервиса широкополосного доступа в интернет.
Как писал Bloomberg, выпущенные на орбиту интернет-спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет» рассматриваются как аналог Starlink от SpaceX. Россия рассчитывает расширить проект в течение следующих лет для создания «суверенной спутниковой интернет-сети», отмечает агентство.