Главная / Технологии /

Пользователи пожаловались на сбои во «В контакте»

Ведомости

В работе «В контакте» произошел сбой, следует из сообщений пользователей DownDetector.

Пик жалоб пришелся на 11:15 мск. Проблемы в работе возникали у пользователей в Москве и Подмосковье, Новосибирской и Архангельской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Ведомостям» сообщили во «В контакте», что сервисы работают штатно. На 12:00 мск количество жалоб пользователей на мониторинговых сайтах снизилось до минимума.

17 марта «В контакте» также столкнулась со сбоем в работе сервиса.

Ряд сервисов в апреле начал ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора. Министр цифрового развития Максут Шадаев признавался в марте, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России. Накануне стало известно, что приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN.

Читайте также:Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN
