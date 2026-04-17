Пользователи пожаловались на сбои во «В контакте»

Ряд сервисов в апреле начал ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора. Министр цифрового развития Максут Шадаев признавался в марте, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России. Накануне стало известно, что приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN.