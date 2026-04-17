Пользователи пожаловались на сбои во «В контакте»
В работе «В контакте» произошел сбой, следует из сообщений пользователей DownDetector.
Пик жалоб пришелся на 11:15 мск. Проблемы в работе возникали у пользователей в Москве и Подмосковье, Новосибирской и Архангельской областях, а также в Санкт-Петербурге.
«Ведомостям» сообщили во «В контакте», что сервисы работают штатно. На 12:00 мск количество жалоб пользователей на мониторинговых сайтах снизилось до минимума.
17 марта «В контакте» также столкнулась со сбоем в работе сервиса.
Ряд сервисов в апреле начал ограничивать доступ пользователям с включенным VPN. Это происходит на фоне требований Минцифры и Роскомнадзора. Министр цифрового развития Максут Шадаев признавался в марте, что перед ведомством поставлена задача снизить использование VPN в России. Накануне стало известно, что приложение «Госуслуги» перестало работать с включенным VPN.