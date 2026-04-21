На первом энергоблоке Курской АЭС-2 завершили пусконаладочные работы
Специалисты Курской АЭС-2 и АО «Атомтехэнерго» завершили все пусконаладочные работы на энергоблоке №1, его ожидают финальные проверки, сообщает «Росэнергоатом» (оператор всех АЭС в России).
«Самый современный энергоблок в России с реактором ВВЭР-ТОИ прошел полный цикл испытаний – все системы и оборудование подтвердили проектные параметры», – говорится в публикации.
Представители концерна отметили, что на следующем этапе подготовки энергоблок ожидает финальная проверка специалистов Ростехнадзора. Затем работники смогут начать эксплуатацию энергоблока.
В январе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что сдача в эксплуатацию Курской АЭС-2, где строится дополнительная площадка для третьего и четвертого блоков, запланирована на 2026 г. По генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 г., утвержденной кабмином в конце 2024 г., «Росатом» должен построить 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Предполагается, что появятся семь новых регионов размещения АЭС.