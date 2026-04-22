Лидерами среди иностранных пользователей Max стали жители стран СНГ
Национальным мессенджером Max пользуются 7 млн иностранных граждан, 90% из них – жители стран СНГ. Об этом говорится в сообщении компании.
На первом месте в Топ-5 стран по регистрациям в Max находится Узбекистан, который впервые обогнал Белоруссию. Третью строчку занял Казахстан, а замыкают пятерку Таджикистан и Кыргызстан.
Каждый день жители зарубежья совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max.
Зарегистрироваться в мессенджере могут граждане 40 стран. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max была предоставлена жителям СНГ, а в марте 2026 г. – гражданам стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
16 апреля представитель сообщил «Ведомостям», что с начала года из-за рубежа было отправлено более 1 млрд сообщений и совершено 220 млн звонков.
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 млн человек. Ежедневная аудитория платформы составляет более 80 млн пользователей.
21 апреля «Ведомости» писали, что мессенджер Max был переименован в «Макс» в магазинах приложений RuStore и Google Play. Новое наименование также указано на официальном сайте платформы.