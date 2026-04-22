Telega пожаловался на Apple в ФАС

Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. Он стал популярен у пользователей после начала замедления Telegram Роскомнадзором в феврале. 9 апреля Telega удалили из App Store. Разработчики Telega утверждали, что являются независимым проектом, однако в СМИ неофициальный клиент Telegram связали с VK. Telega подтвердила, что используют технологические решения от VK на коммерческой основе, писало «Бизнес ФМ».