Telega пожаловался на Apple в ФАС
Приложение Telega, созданная на базе открытого кода мессенджера Telegram, пожаловалась на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Об этом заявили в представительстве проекта.
«Мы обратились в ФАС с просьбой оценить действия Apple. Мы считаем, что наше приложение должно быть возвращено в App Store, а процедуры Apple должны измениться так, чтобы другие разработчики не столкнулись с таким произволом», – говорится в сообщении.
Разработчики неофициального клиента считают, что американского госкорпорация обязана при появлении подозрения давать «конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение»: «Если по мнению Apple мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать что именно и должны иметь возможность внести нужные изменения».
Блокировку своего приложения в Telega назвали «произволом со стороны монополиста платформы».
Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. Он стал популярен у пользователей после начала замедления Telegram Роскомнадзором в феврале. 9 апреля Telega удалили из App Store. Разработчики Telega утверждали, что являются независимым проектом, однако в СМИ неофициальный клиент Telegram связали с VK. Telega подтвердила, что используют технологические решения от VK на коммерческой основе, писало «Бизнес ФМ».
В начале апреля официальный Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала».