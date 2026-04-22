CNY Бирж.10,959+0,04%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,49+0,1%RTSI1 165,87+0,1%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Технологии

В Max добавили возможность создавать собственные стикеры

Пользователи Мах теперь могут создавать UGC-стикерпаки и делиться ими с друзьями при помощи сервиса «Стикеры в Мах». Опция доступна тем, кто подключил Цифровой ID, сообщил представитель компании.

Для создания набора необходимо обновить приложение мессенджера до последней версии, перейти в чат-бот «Стикеры в Мах» и нажать на кнопку «Начать». После этого откроется опция «Создать стикер».

Пользователи, у которых нет Цифрового ID, смогут подключить его в настройках профиля в Мах или в чат-боте для создания стикеров. Ранее мессенджер тестировал создание стикеров вместе с авторами каналов категории «А+». Звезды и инфлюенсеры создали несколько тысяч стикерпаков.

На начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 млн пользователей, а ежедневная аудитория приложения превысила 80 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3,5 млрд стикеров.

Max пользуются 7 млн иностранных граждан, 90% из них – жители стран СНГ. На первом месте в Топ-5 стран по регистрациям в Max находится Узбекистан, который впервые обогнал Белоруссию. Третью строчку занял Казахстан, а замыкают пятерку Таджикистан и Кыргызстан.

