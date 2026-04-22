ФАС проверит Apple после жалобы разработчика Telega

Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. на базе открытого кода Telegram. Он стал популярен после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу оригинального мессенджера. 9 апреля приложение удалили из App Store. О причинах неизвестно. 17 апреля Apple начала помечать Telega как «вредоносное ПО» и блокировать его запуск на iPhone. До этого Cloudflare пометил рабочие домены Telega как шпионские. Разработчики обращались в Apple, но ответа не получили.