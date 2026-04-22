ФАС проверит Apple после жалобы разработчика Telega
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что действия Apple могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Поводом стала жалоба от разработчиков приложения Telega, которое удалили из App Store.
Ведомство напомнило, что уже возбуждало дела против корпорации. В 2020 г. ФАС уже признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство по жалобе «Лаборатории Касперского» и оштрафовала компанию на 906 млн руб. В 2024 г. Apple выплатила еще один штраф – 1,2 млрд руб. – за запрет разработчикам информировать клиентов об альтернативных способах оплаты.
Сервис Telega был создан в апреле 2025 г. на базе открытого кода Telegram. Он стал популярен после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу оригинального мессенджера. 9 апреля приложение удалили из App Store. О причинах неизвестно. 17 апреля Apple начала помечать Telega как «вредоносное ПО» и блокировать его запуск на iPhone. До этого Cloudflare пометил рабочие домены Telega как шпионские. Разработчики обращались в Apple, но ответа не получили.
22 апреля создатели приложения пожаловалось на Apple в ФАС. «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорилось в заявлении Telega.