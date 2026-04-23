VK Видео выплатил авторам более 3 млрд рублей

Больше всего дохода авторам принесли категории «Детский и семейный контент», «Игры» и «Новости». У малых и средних блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков средний заработок за 2025 год вырос в семь раз. Максимальный ежемесячный доход в этом сегменте достиг 1 млн руб. С момента интеграции сервиса VK Доната пользователи поддержали авторов 38 000 раз, а самый высокий доход одного блогера от донатов составил 2,8 млн руб.