VK Видео выплатил авторам более 3 млрд рублей
Видеосервис VK Видео в 2025 году выплатил авторам контента свыше 3 млрд руб., сообщила компания «Ведомостям». Основными источниками дохода блогеров стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка платформы. В марте 2026 г. ежемесячная аудитория сервиса превысила 83 млн пользователей.
«Мы выстраиваем внутри VK Видео понятную и устойчивую экономику для авторов. Наша задача – дать возможность зарабатывать из разных источников: не только за счет рекламы, но и благодаря прямой поддержке от аудитории и другим инструментам платформы», – отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.
За прошлый год средний заработок авторов в партнерской программе вырос в 6,4 раза. В первом квартале 2026 года совокупные выплаты увеличились еще в 2,3 раза год к году.
Больше всего дохода авторам принесли категории «Детский и семейный контент», «Игры» и «Новости». У малых и средних блогеров с аудиторией до 100 000 подписчиков средний заработок за 2025 год вырос в семь раз. Максимальный ежемесячный доход в этом сегменте достиг 1 млн руб. С момента интеграции сервиса VK Доната пользователи поддержали авторов 38 000 раз, а самый высокий доход одного блогера от донатов составил 2,8 млн руб.
В сентябре 2024 года VK Видео запустил новую программу монетизации, по которой авторы оригинального контента стали получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. В декабре 2024 года средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза, а общая численность участников достигла 81 000 человек.
В июле 2025 года VK Видео впервые обошел YouTube по месячному охвату в России: сервис посмотрели 76,4 млн человек против 74,9 млн у американского видеохостинга.
В марте компания сообщала, что бренды инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на «VK видео» в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с 2024 г.