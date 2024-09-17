«VK Видео» запустит новую программу монетизации для привлечения блогеров

В видеороликах не должны содержаться нецензурная лексика, призывы к преследованию, порнография, ложные сведения и др. Тестирование программы уже запущено на ограниченной группе авторов. В сентябре к ней подключат порядка 70 000 человек. С 23 сентября программа будет доступна всем пользователям. Ожидается, что доход блогеров среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а наиболее популярные авторы смогут получать до 500 000 руб. в месяц.