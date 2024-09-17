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«VK Видео» запустит новую программу монетизации для привлечения блогеров

Ведомости

Видеостриминг «VK Видео» запустит новую программу монетизации на платформе, сообщили в пресс-службе VK.

Расчеты будут построены по модели revenue share (разделение дохода). Авторы оригинального контента смогут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Присоединиться к программе монетизации смогут лишь те блогеры, на которых подписано более 5000 человек. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут.

В видеороликах не должны содержаться нецензурная лексика, призывы к преследованию, порнография, ложные сведения и др. Тестирование программы уже запущено на ограниченной группе авторов. В сентябре к ней подключат порядка 70 000 человек. С 23 сентября программа будет доступна всем пользователям. Ожидается, что доход блогеров среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а наиболее популярные авторы смогут получать до 500 000 руб. в месяц.

«Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создает на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», – подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

В начале августа у пользователей из России возникли проблемы с доступом к американскому сервису YouTube. Тогда на фоне замедления YouTube российские «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.

Российские власти говорили, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В Google заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала этого года видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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