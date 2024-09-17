«VK Видео» запустит новую программу монетизации для привлечения блогеров
Видеостриминг «VK Видео» запустит новую программу монетизации на платформе, сообщили в пресс-службе VK.
Расчеты будут построены по модели revenue share (разделение дохода). Авторы оригинального контента смогут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видео. Присоединиться к программе монетизации смогут лишь те блогеры, на которых подписано более 5000 человек. Программа распространяется на оригинальный видеоконтент длительностью более двух минут.
В видеороликах не должны содержаться нецензурная лексика, призывы к преследованию, порнография, ложные сведения и др. Тестирование программы уже запущено на ограниченной группе авторов. В сентябре к ней подключат порядка 70 000 человек. С 23 сентября программа будет доступна всем пользователям. Ожидается, что доход блогеров среднего уровня будет измеряться десятками тысяч рублей, а наиболее популярные авторы смогут получать до 500 000 руб. в месяц.
«Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создает на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», – подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.
В начале августа у пользователей из России возникли проблемы с доступом к американскому сервису YouTube. Тогда на фоне замедления YouTube российские «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.
Российские власти говорили, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В Google заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.
«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала этого года видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.