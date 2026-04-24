Технологии

«Ловител» открыл доступ для размещения других операторов в домах ПИК

Ведомости

«Ловител» разместил на сайте порядок доступа к кабелям другим операторам связи в домах ГК ПИК. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ловител» установил недискриминационные условия размещения других сетей на своей инфраструктуре за экономически обоснованную плату. При этом антимонопольное ведомство продолжит контроль за действиями группы ПИК.

ФАС пишет, что кроме доступа в кабельную канализацию «Ловител» позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах ПИК и направить их управляющим компаниям. Для граждан это означает расширение выбора операторов связи.

19 января ФАС выдала предписание ГК ПИК, что она обязана обеспечить недискриминационный доступ провайдеров в многоквартирные дома, построенные застройщиком.

Отмечается, что ГК ПИК должна теперь не допускать «немотивированных, технологически и экономически необоснованных» отказов в доступе к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам. Срок исполнения предписаний составляет 10 дней с момента получения документации.

