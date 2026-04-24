Технологии

«Газпром-медиа» предложил создать сербское подразделение Rutube

Евгения Дубровина

«Газпром-медиа» предложил создать представительство видеохостинга Rutube в Сербии. Об этом сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров в ходе Сербско-российского делового форума.

«Мы с удовольствием создадим сербское подразделение на Rutube и готовы продать по технологии white label Rutube в Сербию, чтобы у вас тоже была своя национальная платформа», – сказал Жаров.

По словам заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Бориса Ханчаляна, вопрос обсуждался с минкультом Сербии в рамках визита. Также холдинг предложил перевод мультипликационной и кинопродукции «Газпром-медиа» для сербского зрителя при помощи современных цифровых технологий.

«У вас точно должна быть своя платформа, чтобы извне никто не влиял на ваши политические процессы, образовательные и воспитательные процессы», – добавил Ханчалян.

Сербско-российский деловой форум проходит в рамках заседания межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее Жаров сообщал, что Rutube в 2025 г. активно смотрели в Казахстане, США и Белоруссии. В частности, на США приходилось 144 млн просмотров.

Также платформа планирует выход на африканский рынок, велись переговоры с представителями Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада, Судана и Эритреи.

17 марта сообщалось, что количество активных авторов на Rutube превысило 1 млн – блоги на платформе регулярно ведут более 1 074 000 пользователей. Ежемесячно они загружают свыше 2,8 млн видео.

