Сбербанк сократил долю владения в капитале IVA Technologies

По итогам 2025 г. чистая прибыль ПАО «ИВА» по МСФО упала на 25% относительно предыдущего года и достигла 1,42 млрд руб. при рентабельности 44,4%. Консолидированная выручка группы осталась на уровне 2024 г. и составила 3,2 млрд руб. EBITDA сократилась на 7% до 2,2 млрд руб. Рентабельность показателя уменьшилась на 2 п. п. до 68%. Чистый долг составил 0,68 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA – 0,32х.