Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Мишустин заявил об удвоении доли IT в экономике России

Ведомости

Доля IT-отрасли в структуре российской экономики за последние шесть лет увеличилась вдвое, а продажи отечественного программного обеспечения и сервисов выросли почти в 4,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике», – отметил глава правительства (цитата по ТАСС).

По словам Мишустина, по итогам прошлого года объем продаж российских IT-продуктов и сервисов превысил 5 трлн руб. Премьер подчеркнул, что крупные компании все чаще выбирают отечественные разработки для внедрения на предприятиях.

Он также сообщил, что экспорт российского программного обеспечения с 2022 г. увеличился на 15%.

13 мая аналитики консалтинговой компании Б1 сообщали, что рынок IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем в России по итогам 2025 г. вырос на 15% до 658 млрд руб. В эту категорию входят программно-аппаратные комплексы, серверы, системы хранения данных, а также решения, создаваемые интеграторами и самими заказчиками.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте