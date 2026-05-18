Мишустин заявил об удвоении доли IT в экономике России

13 мая аналитики консалтинговой компании Б1 сообщали, что рынок IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем в России по итогам 2025 г. вырос на 15% до 658 млрд руб. В эту категорию входят программно-аппаратные комплексы, серверы, системы хранения данных, а также решения, создаваемые интеграторами и самими заказчиками.