Мишустин заявил об удвоении доли IT в экономике России
Доля IT-отрасли в структуре российской экономики за последние шесть лет увеличилась вдвое, а продажи отечественного программного обеспечения и сервисов выросли почти в 4,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике», – отметил глава правительства (цитата по ТАСС).
По словам Мишустина, по итогам прошлого года объем продаж российских IT-продуктов и сервисов превысил 5 трлн руб. Премьер подчеркнул, что крупные компании все чаще выбирают отечественные разработки для внедрения на предприятиях.
Он также сообщил, что экспорт российского программного обеспечения с 2022 г. увеличился на 15%.
13 мая аналитики консалтинговой компании Б1 сообщали, что рынок IT-инфраструктуры для высоконагруженных систем в России по итогам 2025 г. вырос на 15% до 658 млрд руб. В эту категорию входят программно-аппаратные комплексы, серверы, системы хранения данных, а также решения, создаваемые интеграторами и самими заказчиками.