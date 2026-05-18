Мишустин: свыше половины российских компаний начали внедрять технологии ИИ
Больше половины российских предприятий уже начали внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
«Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста еще выше», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Мишустина, рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Он отметил, что интеграция компонентов на базе ИИ в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Премьер-министр подчеркнул, что такие технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы.
В исследовании МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», опубликованного в декабре 2025 г., говорится, что лишь 26% российских компаний, закладывающих в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. Остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.
Показатель зрелости ИИ-стратегий заметно уступает другим направлениям цифрового развития. Стратегии в области облачных технологий есть у 44% компаний, в сфере кибербезопасности – у 42%. Это означает, что ИИ в большинстве организаций пока воспринимается как экспериментальный инструмент.