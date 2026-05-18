Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин: свыше половины российских компаний начали внедрять технологии ИИ

Ведомости

Больше половины российских предприятий уже начали внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста еще выше», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мишустина, рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Он отметил, что интеграция компонентов на базе ИИ в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Премьер-министр подчеркнул, что такие технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы.

В исследовании МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», опубликованного в декабре 2025 г., говорится, что лишь 26% российских компаний, закладывающих в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. Остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.

Показатель зрелости ИИ-стратегий заметно уступает другим направлениям цифрового развития. Стратегии в области облачных технологий есть у 44% компаний, в сфере кибербезопасности – у 42%. Это означает, что ИИ в большинстве организаций пока воспринимается как экспериментальный инструмент.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь