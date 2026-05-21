Главная / Технологии /

У ФСТЭК сменится руководитель

Место директора службы займет первый заместитель директора Виталий Лютиков
Мария Арялина

Действующий первый заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Виталий Лютиков возглавит службу. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника из кибербез-компаний. С 2011 г. пост директора ФСТЭК занимает Владимир Селин.

Двое собеседников назвали это решение «давно ожидаемым». Один из них добавил, что «этот процесс не быстрый», и для его решения требуется время, так как служба находится в ведении Министерства обороны.

Лютиков пришел во ФСТЭК в 2005 г. и по 2009 г. замещал различные должности в центральном аппарате службы. С 2009 по 2013 гг. он занимал пост заместителя начальника управления, с 2013 по 2016 гг. – начальника управления службы. С 2016 по 2024 гг. Лютиков был заместителем директора ФСТЭК, а в 2024 г. был назначен первым заместителем директора.

