РЖД протестирует отечественные ИИ-сервера от Yadro

Искусственный интеллект становится прикладным инструментом для крупных компаний только тогда, когда он работает на реальных данных, нагрузках и бизнес-сценариях, подчеркнул генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков. В рамках соглашения компании планируют развивать отечественные ИИ-решения с учетом требований к надежности, масштабируемости, безопасности и промышленной зрелости, добавил он.