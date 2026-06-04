РЖД протестирует отечественные ИИ-сервера от Yadro
Российский разработчик и производитель электроники ГК Yadro поставит ИИ-сервера своей разработки для тестирования в инфраструктуре РЖД. Компании планируют проверить совместимость и работоспособность решений, а также отрабатывать методики испытаний для прикладных ИИ-сценариев. Соответствующее соглашение компании подписали в рамках ПМЭФ-2026.
В числе таких сценариев – автоматизация протоколирования совещаний, обработка документов, формирование корпоративных баз знаний и создание ИИ-ассистентов для поддержки аналитической и административной деятельности. Стороны планируют обмениваться информацией о среднесрочных и долгосрочных потребностях РЖД в области ИИ и критической информационной инфраструктуры.
Искусственный интеллект становится прикладным инструментом для крупных компаний только тогда, когда он работает на реальных данных, нагрузках и бизнес-сценариях, подчеркнул генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков. В рамках соглашения компании планируют развивать отечественные ИИ-решения с учетом требований к надежности, масштабируемости, безопасности и промышленной зрелости, добавил он.
Совместная работа позволит оценивать применимость российских ИИ-решений к задачам РЖД, отрабатывать методики испытаний и формировать обоснованную базу для дальнейшего использования таких технологий, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.