«Газпром нефть» протестирует спутниковую связь от «Бюро 1440» в Восточной Сибири
«Газпром нефть» планирует до конца года обеспечить спутниковыми каналами передачи данных наземные мобильные сети связи в технологии D2D (Device-to-Device – технология, обеспечивающая спутниковую связь для пользователей мобильных и стационарных сетей в зонах вне покрытия наземных базовых станций. – «Ведомости») на новых месторождениях в Восточной Сибири, где в настоящий момент отсутствует развитая телекоммуникационная инфраструктура. Компания планирует обеспечить связь с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки аэрокосмической компании «Бюро 1440», а для развития наземной инфраструктуры – с операторами связи, в том числе с «Билайном» в части мобильных сетей. Об этом на сессии «Ведомостей» и «Билайн.Бизнеса» «Настоящее будущее. Технологии без права на сбой» на ПМЭФе рассказал начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.
Сегодня обеспечение связью новых месторождений «Газпром нефти» в Арктическом регионе и в Восточной Сибири сталкивается с барьером отсутствия достаточной наземной телекоммуникационной инфраструктуры, а традиционные спутниковые технологии имеют ряд технологических ограничений – сетевую задержку, низкие скорости передачи данных и пр., пояснил Думин. «Я подтверждаю, что приезжал в «Бюро 1440» и мы договорились о том, что будем в числе пилотов на объектах в Восточной Сибири апробировать технологию. Сейчас мы договорились о том, что это будет резервная технология, но в процессе мы перейдем к взаимодействию, где сможем быстро разворачиваться», – заявил он.
Технология имеет широкие перспективы применения не только на месторождениях, но и на других объектах «Газпром нефти», в частности для развитой сети автозаправочных станций, отметил Думин. Для решения проблемы с качеством связи на удаленных и труднодоступных объектах спутниковая связь низкоорбитальной спутниковой группировки – это отличное решение, сказал он. «Вдумайтесь: Красноярский край, посередине дороги – 600 км в одну сторону, 600 км в другую – стоит наша автозаправочная станция, и подать туда связь может только «Бюро 1440», – заявил топ-менеджер.
С «Билайном» у «Газпром нефти» активное взаимодействие в рамках внедрения и масштабирования технологии частных сетей LTE (Private LTE) на месторождениях полуострова Ямал, отметил он в ходе выступления. Нефтегазовая компания заинтересована в апробации и внедрении современных и надежных телекоммуникационных технологий и средств связи для обеспечения работы сервисов, подчеркнул он.
4 июня на ПМЭФе «Бюро 1440» подписало соглашение с РЖД об оснащении высокоскоростным спутниковым интернетом примерно 400 поездов дальнего следования. Проект будет реализован в несколько этапов. Сначала на поездах ФПК начнутся испытания нового абонентского терминала, адаптированного специально для железнодорожного транспорта. После успешного завершения тестов начнется опытная эксплуатация сервиса. В ФПК рассчитывают, что бесперебойный интернет появится во всех ее поездах уже в I квартале 2028 г. В мае аналогичный план уже был утвержден для «Сапсанов» и «Ласточек».