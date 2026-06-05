«Газпром нефть» протестирует спутниковую связь от «Бюро 1440» в Восточной Сибири

Сегодня обеспечение связью новых месторождений «Газпром нефти» в Арктическом регионе и в Восточной Сибири сталкивается с барьером отсутствия достаточной наземной телекоммуникационной инфраструктуры, а традиционные спутниковые технологии имеют ряд технологических ограничений – сетевую задержку, низкие скорости передачи данных и пр., пояснил Думин. «Я подтверждаю, что приезжал в «Бюро 1440» и мы договорились о том, что будем в числе пилотов на объектах в Восточной Сибири апробировать технологию. Сейчас мы договорились о том, что это будет резервная технология, но в процессе мы перейдем к взаимодействию, где сможем быстро разворачиваться», – заявил он.