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Главная / Технологии /

VK и «Роскосмос» на ПМЭФе договорились продвигать цифровые продукты

Ведомости

«Роскосмос» будет использовать цифровые решения VK Tech для повышения эффективности операционных и управленческих процессов. Соответствующий меморандум на ПМЭФ-2026 подписали гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава VK Владимир Кириенко.

Соглашение предусматривает совместную разработку, внедрение и продвижение цифровых продуктов, а также обмен экспертизой в сфере информационных технологий. В рамках сотрудничества «Роскосмос» планирует внедрять решения VK Tech для облачных вычислений, корпоративных коммуникаций, работы с большими данными и искусственным интеллектом. Одним из ключевых направлений станет использование инструментов предиктивной аналитики, ИИ, цифровых помощников и чат-ботов, а также платформ для автоматизации отчетности и мультиканальных коммуникаций.

Баканов заявил, что цифровая трансформация остается одним из ключевых приоритетов «Роскосмоса». По его словам, внедрение решений VK Tech в сфере предиктивной аналитики и автоматизации отчетности позволит повысить надежность и прозрачность операционных процессов.

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Кириенко выразил уверенность, что сотрудничество компаний будет способствовать созданию новых технологических решений для цифровой трансформации космической отрасли.

До подписания меморандума в «Роскосмосе» уже использовалось решение VK HR Tek для автоматизации кадрового электронного документооборота и корпоративных сервисов. Новое соглашение предусматривает масштабирование этой системы на предприятия и дочерние структуры госкорпорации.

4 июня также сообщалось, что VK и «Аэрофлот» запустили стратегическое партнерство по ИИ и аналитике. Компании будут вместе заниматься разработкой и внедрением цифровых продуктов.

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