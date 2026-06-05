VK и «Роскосмос» на ПМЭФе договорились продвигать цифровые продукты
Соглашение предусматривает совместную разработку, внедрение и продвижение цифровых продуктов, а также обмен экспертизой в сфере информационных технологий. В рамках сотрудничества «Роскосмос» планирует внедрять решения VK Tech для облачных вычислений, корпоративных коммуникаций, работы с большими данными и искусственным интеллектом. Одним из ключевых направлений станет использование инструментов предиктивной аналитики, ИИ, цифровых помощников и чат-ботов, а также платформ для автоматизации отчетности и мультиканальных коммуникаций.
Баканов заявил, что цифровая трансформация остается одним из ключевых приоритетов «Роскосмоса». По его словам, внедрение решений VK Tech в сфере предиктивной аналитики и автоматизации отчетности позволит повысить надежность и прозрачность операционных процессов.
Кириенко выразил уверенность, что сотрудничество компаний будет способствовать созданию новых технологических решений для цифровой трансформации космической отрасли.
До подписания меморандума в «Роскосмосе» уже использовалось решение VK HR Tek для автоматизации кадрового электронного документооборота и корпоративных сервисов. Новое соглашение предусматривает масштабирование этой системы на предприятия и дочерние структуры госкорпорации.
4 июня также сообщалось, что VK и «Аэрофлот» запустили стратегическое партнерство по ИИ и аналитике. Компании будут вместе заниматься разработкой и внедрением цифровых продуктов.