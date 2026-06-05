VK и «Роскосмос» на ПМЭФе договорились продвигать цифровые продукты

Соглашение предусматривает совместную разработку, внедрение и продвижение цифровых продуктов, а также обмен экспертизой в сфере информационных технологий. В рамках сотрудничества «Роскосмос» планирует внедрять решения VK Tech для облачных вычислений, корпоративных коммуникаций, работы с большими данными и искусственным интеллектом. Одним из ключевых направлений станет использование инструментов предиктивной аналитики, ИИ, цифровых помощников и чат-ботов, а также платформ для автоматизации отчетности и мультиканальных коммуникаций.