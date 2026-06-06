Число работников IT-отрасли в I квартале 2026 года увеличилось на 16%Совокупная выручка отрасли выросла на 8%
Численность занятых в IT-отрасли в I квартале выросла на 16% – до почти 1,87 млн человек. Доля отрасли в общей занятости достигла 3,8%, сообщила генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.
По итогам I квартала IT-отрасль сохранила положительную динамику. По данным мониторинга, сектор устойчиво растет: расширяются масштабы деятельности, растут занятость, налоговые поступления и собственная выручка компаний.
Совокупная выручка IT-отрасли выросла на 8% до 2 865,4 млрд руб. Валовая добавленная стоимость увеличилась на 4%, достигнув 1 956,5 млрд руб. Ключевой тренд – рост доли собственной продукции и услуг. Выручка от собственных разработок выросла на 21% (до 2 268,8 млрд руб.), а ее доля в общей выручке увеличилась с 70,5 до 79,2%.
Фискальные показатели IT-отрасли также демонстрируют рост. Налоги и страховые взносы от IT-компаний составили 619,1 млрд руб. – на 17% больше, чем в I квартале 2025 г. (год назад рост был 14%). Рост налоговых поступлений от IT-отрасли продолжает опережать общую динамику по всем организациям (11% в I квартале 2026 г.). Доля IT-отрасли в налоговых поступлениях (без НДПИ и акцизов) выросла с 5 до 5,2%, что говорит о растущем вкладе сектора в бюджет.
По итогам 2025 г. прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка – на 15%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По данным главы Минцифры Максута Шадаева, доля IT-отрасли в ВВП России по итогам 2025 г. достигла 2,7%. При этом зарплаты IT-специалистов перестали расти. В декабре 2025 г. правительство продлило на 2026 г. льготы по страховым взносам для МСП, в том числе для IT-компаний.