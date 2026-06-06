Число работников IT-отрасли в I квартале 2026 года увеличилось на 16%

Фискальные показатели IT-отрасли также демонстрируют рост. Налоги и страховые взносы от IT-компаний составили 619,1 млрд руб. – на 17% больше, чем в I квартале 2025 г. (год назад рост был 14%). Рост налоговых поступлений от IT-отрасли продолжает опережать общую динамику по всем организациям (11% в I квартале 2026 г.). Доля IT-отрасли в налоговых поступлениях (без НДПИ и акцизов) выросла с 5 до 5,2%, что говорит о растущем вкладе сектора в бюджет.