Песков указал на возможность всех сервисов вернуться при соблюдении законов
Все сервисы, которые находятся под ограничениями в России, могут вернуться, если будут соблюдать законодательство страны, пример показала игровая платформа Roblox, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», – сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, могут ли вернуться в Россию Telegram, YouTube и сервисы Meta (организация признана в РФ экстремистской).
Roblox стала доступна россиянам 10 июня. Снятие ограничений подтвердило Минцифры. Ведомство уточнило, что платформа выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.
9 июня Минцифры совместно с Роскомнадзором направили в правоохранительные органы просьбу разблокировать Roblox в связи с получением гарантий соблюдения ответственного поведения на рынке РФ. Доступ к платформе ограничил Роскомнадзор еще в декабре 2025 г. из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.