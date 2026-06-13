WSJ: власти США заблокировали ИИ Anthropic после сигнала Amazon об угрозах

По информации источников газеты, Джасси сообщил чиновникам, что сотрудники Amazon смогли получить от модели сведения, которые потенциально могут быть использованы для серьезных кибератак. После получения этой информации представители Белого дома инициировали проверку и пришли к выводу, что наиболее эффективная мера для снижения риска – ограничить доступ к новым моделям для иностранных государств, компаний и частных лиц.