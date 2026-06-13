WSJ: власти США заблокировали ИИ Anthropic после сигнала Amazon об угрозах
Решение об ограничении доступа к передовым моделям Anthropic, в том числе версии Fable 5, принято после переговоров между генеральным директором Amazon Энди Джасси и представителями администрации США, в том числе министром финансов Скоттом Бессентом. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации источников газеты, Джасси сообщил чиновникам, что сотрудники Amazon смогли получить от модели сведения, которые потенциально могут быть использованы для серьезных кибератак. После получения этой информации представители Белого дома инициировали проверку и пришли к выводу, что наиболее эффективная мера для снижения риска – ограничить доступ к новым моделям для иностранных государств, компаний и частных лиц.
В материале WSJ не уточняется, какие именно данные были сгенерированы моделью.
13 июня администрация президента США Дональда Трампа распространила на новые модели ИИ Mythos 5 и Fable 5 экспортные ограничения при передаче за пределы США, а также иностранным лицам внутри страны. В ответ сама компания отключила доступ к ним для всех клиентов. Модели останутся заблокированными до усиления системы американской национальной безопасности, уточнил министр торговли Говард Лутник. Этот процесс может занять несколько недель.